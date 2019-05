“O suicídio de jovens no Brasil já é o quarto motivo de mortes entre crianças e adolescentes no Brasil”, revelou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que está em Buenos Aires para uma reunião de Direitos Humanos dos países do Mercosul.

A ministra afirmou aos parceiros argentinos que essa é uma das prioridades do executivo de Jair Bolsonaro.

“Temos crianças de seis anos que se autoflagelam. 20% dos nossos jovens cortam-se. Estão a ferir-se nos braços, nos genitais, dentro da boca, cortam também o estômago. São 14 milhões de jovens e adolescentes que se estão a cortar”, descreveu a ministra.

“Esses jovens partilham lâminas para se cortarem. Escondem as lâminas na casa de banho das escolas. Esse fenómeno vai começar a transmitir doenças sexualmente contagiosas. Estamos preocupados”, disse.