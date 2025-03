Segundo a CNN internacional, a ministra da Educação islandesa tinha 23 anos e o adolescente 16 anos quando a criança nasceu. Os dois conheceram-se quando Ásthildur Lóa Thórsdóttir prestava apoio num grupo religioso.

Na Islândia, a idade de consentimento estabelece-se nos 15 anos, de acordo com o código penal. No entanto, é ilegal que adultos tenham relações sexuais com uma criança menor de 18 anos se estiverem encarregados de algum tipo de educação para com essa pessoa.

A emissora pública da Islândia diz que o relacionamento foi mantido em segredo. O jovem ainda viu o filho durante o primeiro ano de vida, mas depois a relação terminou.

Entretanto, o pai da criança tentou ver a criança pelas vias legais, mas Thórsdóttir recusou-lhe os direitos de visita.

"Já se passaram 36 anos, muita coisa mudou de lá para cá e eu teria definitivamente resolvido estes problemas de maneira diferente hoje em dia", considera a ministra.

Apesar da demissão do governo, Ásthildur Lóa Thórsdóttir pretende continuar no parlamento islandês.