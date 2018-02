Os três sindicatos dos guardas prisionais realizaram hoje uma reunião com Francisca Van Dunem e com o diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, por causa dos novos horários de trabalho em vigor nas cadeias de Lisboa, Porto, Paços de Ferreira, Coimbra, Castelo Branco e Funchal, e que têm gerado uma série de contestações, nomeadamente greves.

“É um horário que não se enquadra com o serviço e prejudica em muito o corpo da guarda prisional porque obriga a trabalhar muito mais do que aquilo que está no regulamento de horário sem fundamentação. Sobre este aspeto, a ministra da Justiça disponibilizou-se a fazer um levantamento dos problemas e perceber de que forma se pode ajustar o horário”, disse aos jornalistas o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, no final da reunião.

Jorge Alves adiantou que o sindicato vai apresentar o mais rapidamente possível à tutela “uma recolha de todos os problemas que tem existido”, como a falta de pessoal e diligências anuladas.

“Realmente existem problemas. Este horário não é adequado para os estabelecimentos prisionais, como também não é adequado aos guardas prisionais”, afirmou, salientando que, durante a reunião, o sindicato percebeu “claramente que o diretor-geral não tem intenção de mudar este horário”.

Após a avaliação dos horários de trabalho, o presidente do sindicato dos guardas prisionais mais representativo espera que o Ministério da Justiça fique com um “conhecimento da realidade e dos problemas” e que mude o horário de trabalho, “caso contrário vão continuar a existir problemas”.

Este novo horário deverá ser alargado às restantes prisões em abril, mas Jorge Alves sustentou que tal deve acontecer com as alterações feitas.

“Se chegarmos lá com este horário, vai ser um problema para o Ministério da Justiça resolver porque não vai ter pessoal suficiente para garantir a segurança”, frisou, dando conta que “está efetivamente em causa a segurança” das prisões.