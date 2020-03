Aos jornalistas, a ministra da Saúde anunciou haver "três casos no centro hospitalar de São João”, no Porto, e “um caso no centro hospital de Lisboa Central”, ou seja, no hospital Curry Cabral.

Segundo avança a ministra, “os casos do norte têm um link epidemiológico em Itália”, não sabendo ainda, porém, qual a ligação para o caso detetado em Lisboa nem se este se relaciona com o caso atualmente confirmado na capital.

Apesar do anúncio de novos quatro casos, a ministra confirmou que Portugal se vai manter em "fase de contenção alargada".