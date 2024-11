“Temos de encontrar um processo que seja juridicamente adequado para que não fiquem prejudicados”, afirmou Ana Paula Martins, após ter visitado o Hospital Fernando Fonseca (HFF), que está integrado na Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra.

Os enfermeiros dessa ULS não foram abrangidos pelo acordo assinado em setembro entre o Ministério da Saúde e uma plataforma de cinco sindicatos e que prevê um aumento salarial de cerca de 20% até 2027 (300 euros), que começará a ser pago este mês.

Isto porque o HFF, apesar de estar há vários anos integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com gestão pública, mantém em vigor o Acordo de Empresa assinado na altura em que funcionava no regime de Parceira Público-Privada (PPP).

Depois de salientar que a reunião com os enfermeiros “foi muito positiva”, Ana Paula Martins adiantou que “foi assumido o compromisso” de tudo fazer para, o mais rapidamente possível, “encontrar uma solução” para esta situação.

Recentemente, a ULS Amadora-Sintra anunciou que está a trabalhar com a tutela para encontrar uma solução que garanta aos seus enfermeiros condições salariais iguais aos restantes enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“O conselho de administração está a trabalhar em articulação com a tutela, tendo também já agendadas reuniões com as estruturas sindicais, de modo a encontrar uma solução que procure salvaguardar os direitos dos enfermeiros (…) e garanta a igualdade com os restantes enfermeiros do SNS”, referiu a ULS.