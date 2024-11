Jaime Nogueira Pinto junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 28 de novembro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz o seu romance "Novembro", editado pela D. Quixote.

De acordo com a sinopse da obra — pode ler aqui um excerto —, o livro cruza várias histórias e personagens. "O que faz correr Eduardo Pinto de Vasconcellos para a sede semi-clandestina de uma organização nacionalista nas vésperas de exames decisivos? E que sombras carrega o seu pai, Henrique, ex-voluntário na Guerra de Espanha e banqueiro internacional? O que move Alexandre, intelectual, romântico, tímido e revolucionário?".

Livro: "Novembro" Autor: Jaime Nogueira Pinto Editora: D. Quixote Data de Lançamento: 9 de abril de 2024 Preço: € 27,70

"No Verão de 1973, a História está a preparar-se para tomar conta das histórias destes homens e das mulheres que amam, levando-os por Lisboa, Madrid e Luanda na torrente da conspiração, da revolução e da contra-revolução, até ao Inverno de 1975", pode ainda ler-se.

"'Novembro' não é um livro de História, é um romance que se lê como um romance, um xadrez de personagens, lugares, paixões, segredos, intrigas. É também a memória de um Portugal desaparecido".

Assim, os heróis "agem, lutam e amam sabendo, à partida, que a sua empresa é necessária mas em grande parte fútil. Vivem a história de uma outra geração de 68, que também tinha 20 anos no 25 de Abril".

Jaime Nogueira Pinto nasceu no Porto em 1946, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa e é doutorado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

Foi diretor do jornal O Século, administrador da Bertrand e trabalha na área da consultoria estratégica. É presidente da FLAC – Fundação Luso-Africana para a Cultura, colabora regularmente nos media portugueses e tem escrito sobre temas de Ciência Política e História Contemporânea.