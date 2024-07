Este apoio da governante é divulgado, num comunicado do ministério enviado hoje à agência Lusa, na data em que se assinala o Dia Mundial da Conservação da Natureza e também o Dia do Parque Natural da Arrábida.

Maria da Graça Carvalho destaca o mérito da iniciativa da Associação de Municípios da Região de Setúbal, das câmaras de Setúbal, de Sesimbra e de Palmela e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Na declaração de apoio à candidatura hoje assinada, a ministra do Ambiente e Energia lembra que o processo que deu origem à iniciativa iniciou-se em 2016, “foi muito participado e conta com o apoio da sociedade civil”.

Citada no comunicado, Maria da Graça Carvalho sublinha que “a candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera é um marco importante para a região e para o país”.

“Este reconhecimento internacional, fruto de um processo participativo que contou com a valiosa colaboração da sociedade civil, projetará a Arrábida a nível mundial, valorizando o seu rico património natural, paisagístico e cultural”, refere.

A governante sinaliza a Arrábida como um exemplo de como se pode “conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento sustentável”.

“Este processo reconhece a importância da biodiversidade desta região e reforça o compromisso de Portugal com a proteção dos ecossistemas mediterrânicos”, conclui.

No comunicado, o ministério realça que a ministra considera a proposta de candidatura coerente com os objetivos, orientações e recomendações do Programa Homem e Biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A Arrábida, assinala, insere-se na Área Metropolitana de Lisboa, a cerca de 40 quilómetros da capital, e tem presentes atividades económicas como a pecuária, agricultura, vitivinicultura, pesca, produção de mel, produção de queijos e outras de enraizamento tradicional e regional.

“Além de ser uma referência da biodiversidade – com ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos característicos da região biogeográfica mediterrânica – a área proposta também se destaca pelo facto de grande parte do território se encontrar abrangido por áreas protegidas e da Rede Natura 2000, o que reflete as preocupações com a conservação da natureza e da biodiversidade”, acrescenta.

A decisão final sobre a candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, que, em junho passado, foi formalmente apresentada ao Comité Português para o Programa Homem e Biosfera da UNESCO, deverá ser conhecida em setembro de 2025.