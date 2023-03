De acordo com o que a estação televisiva revelou, com vídeos chocantes, os idosos do lar "Delicado Raminho", têm sido sujeitos a maus-tratos, como o uso das mesmas luvas para o manuseamento de vários utentes, alguns com feridas por tratar, alimentação feita de restos e também banhos de água fria.

O lar, no concelho da Lourinhã, é privado e cada utente que ali está pagará uma média de 1500 euros, de acordo com informação da SIC.

A estação, entretanto, também confirmou que a Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já assumiu "a gravidade da situação reportada nas imagens", assegurando também uma "inspeção com a máxima urgência".