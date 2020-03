Na sua intervenção, o deputado do PSD Carlos Silva afirmou que "o parlamento não trava obras, toma opções" e que a ideia da linha circular "não convenceu os deputados", daí o chumbo.

Para o PSD, que prefere a extensão da rede até Loures, Alcântara e zona ocidental, a opção pela linha circular representa "um afunilamento que será um carrossel para turistas", em vez de acrescentar mais um ponto de entrada em Lisboa.

O deputado do PAN André Silva considerou que "a opção circular não retira automóveis do centro da cidade" e é para servir o turismo, frisando que "a Assembleia da República já se pôs do lado das pessoas ao rejeitá-la".

O ministro considerou que o PAN, "com a decisão que propôs, vai agravar as emissões em Lisboa e no País" e que "nada pode ser feito diferente da linha circular".