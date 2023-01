O ministro do Interior, Simon Murray, disse esta segunda-feira à Câmara dos Lordes que várias crianças desapareceram.

Segundo o The Guardian, Murray destacou que entre os elementos se encontram uma rapariga e pelo menos 13 menores de 16 anos e que 176 das 200 eram de origem albanesa.

"O Ministério do Interior não tem poder para deter crianças não acompanhadas em busca de asilo nestes hotéis e sabemos que algumas delas desaparecem. Muitas delas que desaparecem são posteriormente localizadas", afirmou.

Neste momento, existem seis hotéis do Home Office para crianças não acompanhadas requerentes de asilo no Reino Unido.

Segundo um funcionário da Mitie, uma empresa de gestão de instalações e propriedades, subcontratada pelo Ministério do Interior, e também de acordo com fontes dos serviços de proteção de menores os menores são sequestrados em plena rua e metidos dentro de carros.

“Os menores são literalmente raptados em frente ao edifício. Desaparecem e nunca mais são encontrados. Os traficantes levam-nos em plena rua”, explicou.

A polícia alertou reiteradamente o Ministério do Interior sobre a vulnerabilidade dos menores alojados no hotel depois de chegarem ao Reino Unido, sem nenhum tipo de proteção contra as redes criminosas.

Cerca de 600 menores não acompanhados passaram pelo hotel no condado de Sussex nos últimos 18 meses e foram reportados 136 desaparecimentos. Mais de metade, 79, continua desaparecida.