“Depois da guerra, quando esta terminar, penso que é absolutamente claro que o Hamas não controlará Gaza. Israel irá controlá-lo militarmente, mas não de um ponto de vista civil”, assegurou Yoav Gallant.

“Quando falamos de liberdade de operação a nível militar, olhamos para o que aconteceu esta noite em Jenin”, disse Gallant, referindo-se a uma operação realizada no interior de um hospital desta cidade da Cisjordânia, durante a qual morreram três membros do braço armado do grupo islamita palestiniano Hamas.

Desde o início da ofensiva militar na Faixa de Gaza, vários políticos israelitas têm defendido a possibilidade de reocupar o território e até de reconstruir colonatos no enclave, que faz parte dos Territórios Palestinianos Ocupados, uma opção rejeitada pela comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, um aliado tradicional de Telavive.

A atual guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de 200 reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva no território palestiniano que causou mais de 26 mil mortos, segundo dados das autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas desde 2007.

Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, territórios ocupados pelo Estado judaico, pelo menos 370 palestinianos foram mortos desde 07 de outubro pelas forças israelitas e em ataques perpetrados por colonos, além de se terem registado mais de 3.000 feridos e 5.600 detenções.