Neste contexto, referiu que "o Governo tomou a sua decisão" informando os portugueses e as instituições sobre a atitude que tomará caso o novo diploma seja aprovado.

O parlamento aprovou na quinta-feira – com os votos contra do PS - uma alteração ao decreto do Governo estipulando que o tempo de serviço a recuperar aos professores será de nove anos, quatro meses e dois dias, conforme tem sido reivindicado por estes funcionários públicos.

Pedro Siza Vieira foi um dos ministros que esteve na reunião extraordinária de coordenação política do Governo, convocada pelo primeiro-ministro, mas manteve a sua agenda, marcando presença no lançamento do Banco de Empresas Montepio (BEM), tendo salientando que "a lição mais importante do dia de hoje é que é muito importante manter os compromissos".

Precisando que o BEM "vai ser um banco para as empresas, um banco para a microeconomia", o 'chairman' do Montepio, Carlos Tavares, lembrou que a subcapitalização das empresas continua a ser um problema frequentemente apontado e um obstáculo ao seu desenvolvimento.

O BEM, disse ainda Carlos Tavares, abre portas com o objetivo de ajudar a suprir estas falhas do mercado e responder às necessidades de crescimento e sofisticação do tecido empresarial português, num universo potencial de mais de 5.000 empresas.

O Banco de Empresas do Montepio que assumir-se como "o parceiro financeiro de excelência das empresas", apoiando-as na sua estratégia de capitalização, na viabilização dos investimentos e no acesso a fontes alternativas de financiamento ao crédito, mas também ao crédito, contando com 10 espaços empresas de norte a sul do país.