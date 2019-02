O governante falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de uma audição regimental, depois de ter respondido a dois requerimentos do PCP e um do Bloco de Esquerda (BE).

“Temos 315 quilómetros de ferrovia em execução”, disse Pedro Marques, que está a ser ouvido na comissão desde cerca das 09:30.

“Vamos adjudicar dentro de dias a maior obra dos últimos 100 anos”, acrescentou o governante, aludindo ao troço ferroviário entre Elvas-Caia.

“Na sexta-feira arrancam as obras” no Tua, acrescentou.

A audição foi marcada por troca de acusações entre o deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares e o ministro Pedro Marques.

“O senhor ministro veio aqui para se despedir”, disse Pedro Mota Soares, na sua intervenção, aludindo à eventualidade de Pedro Marques ser cabeça lista do PS nas eleições europeias. A lista oficial só será anunciada em 16 de fevereiro, pelo que ainda não há confirmação.

“Já está com saudades minhas”, respondeu o ministro, iniciando um ‘bate boca’ entre os dois que levou à intervenção, mais do que uma vez, do presidente da comissão, Hélder Amaral.

Em resposta, Pedro Mota Soares disse que não sabia se iria ter saudades, apelidando várias vezes Pedro Marques de “ministro da propaganda”.

“Olho para si e só me lembro do engenheiro Sócrates”, disse o deputado do CDS-PP, apontando que o ministro fez “promessas”, mas estas eram apenas “propaganda”, questionando-o sobre as obras do Itinerário Complementar 35 (IC35) e sobre a linha ferroviária de Cascais.