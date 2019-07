"Tudo o aconteceu a partir daí foram prolações propostas por estes senhores moradores", reforçou, em declarações aos jornalistas à margem de seminário "O hidrogénio como estratégia com vista à neutralidade carbónica: o papel do poder local", no Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Questionado pela Lusa, o governante adiantou que o levantamento ainda está a ser feito e, por esse motivo, não avançou o montante".

"Não podemos deixar de responsabilizar aqueles que levaram a termos que prolongar, muito para além do que é razoável, a existência da sociedade VianaPolis", destacou.

Questionado sobre a razão de não ter sido realizado o "despejo coercivo" dos nove últimos moradores, respondeu: "A VianaPolis entendeu não o fazer dessa forma e, assim, não foi feito".

Segundo João Pedro Matos Fernandes, a providência cautelar interposta pelos moradores "não inibe os despejos", mas afirmou que "não é essa a intenção da VianaPolis", enquanto aquele procedimento "não for decidido".

"A providência foi aceite e nós contestámo-la. Não há nenhuma razão nem de facto, nem de direito diferente das anteriores ações que foram sempre decididas a favor da VianaPolis. Temos muita expectativa que a decisão judicial seja semelhante às anteriores e dê razão à VianaPolis", disse.

O prédio Coutinho é um edifício de 13 andares situado no Centro Histórico de Viana do Castelo que o Programa Polis quer demolir, considerando que choca com a linha urbanística da zona.

A demolição está prevista desde 2000, mas ainda não foi concretizada porque os moradores interpuseram uma série de ações em tribunal para travar a operação.

Para aquele local está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.

No prédio, construído na década de 70, chegaram a viver nas 105 frações, cerca de 300 pessoas, restando agora nove pessoas.