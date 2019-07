Nas últimas duas semanas, o Edifício Jardim, mais conhecido como prédio Coutinho, em Viana do Castelo, ocupou as páginas dos jornais, apareceu nos noticiários e pôs comentadores e opinião pública a discutir os argumentos a favor e contra a demolição de um edifício.

Tudo porque 24 de junho era o último dia para os moradores e proprietários deixarem as casas e entregarem as chaves, depois de a última providência cautelar contra a expropriação ter sido rejeitada em abril pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Quem estava lá dentro recusou-se a sair.

Durante uma semana, mantiveram-se “dentro de quatro paredes”. Se saíssem não poderiam voltar a entrar. Durante alguns dias, estiveram sem água, gás e eletricidade, depois de os serviços terem sido cortados pela VianaPolis, sociedade detida em 60% pelo Estado e em 40% pela Câmara de Viana do Castelo e responsável pelo edifício.

O prédio Coutinho tem desconstrução prevista desde 2000 ao abrigo do programa Polis, sob o argumento de que entra em choque com a linha urbanística do centro histórico da cidade. Mas os moradores têm travado uma batalha judicial pela permanência nas suas casas, alegando, entre outros motivos, a construção legítima do prédio e o facto de ser o lar de uma vida.

De 105 frações, só seis estão por desocupar. Nas últimas semanas, o país foi acompanhando os movimentos e as motivações dos resistentes. Uma minoria em relação ao número total de habitantes que já lá viveram.

Afinal, como foi a vida para aqueles que saíram?

“Quem vive dentro do prédio vive no paraíso”

A afirmação é de um ex-morador de 68 anos, que preferiu não ser identificado. Foi viver para o “Coutinho” na década de 70 e lá ficou com a família cerca de 35 anos.

Começou a nossa conversa a alertar que só tinha elogios a fazer ao prédio. E assim foi: “Uma construção excecional, três elevadores [em cada bloco, seis no total], assistência extraordinária, revestimento de qualidade extrema”. “Uma vista deslumbrante”, continuou, até rematar: “Quem vive dentro do prédio vive no paraíso”.

“Mas não sou pessoa de criar raízes”, disse logo de seguida, invertendo o tom de “resistente” que a descrição pudesse estar a sugerir. Esse é dos motivos pelos quais não foi “um choque” quando soube que o prédio ia ser demolido e para não lhe ter custado sair. Mas já lá vamos.

Helena Correia, de 57 anos, não é tão perentória na descrição que faz. Concorda que a vista era muita boa, a companhia das andorinhas que por ali voam tornava o ambiente agradável, a localização no centro histórico era conveniente, mas não tinha garagem e por vezes o barulho que chegava da rua incomodava-a. Helena Correia foi morar para o prédio Coutinho em 2000/2001 e saiu em 2006.

No vasto leque de opiniões, há quem considere que o prédio não era tão bom como o descrevem. Ao Jornal de Notícias, dois antigos moradores dizem que mudaram “para melhor”. Num dos testemunhos da reportagem publicada no dia 3 de julho, chega-se a ler: “Não gostei de lá viver”. Diz este antigo morador que a construção é “muito deficitária”. “Não tem qualidade. Ouvia-se tudo nos outros apartamentos”, descreve.

Já uma outra ex-moradora de 65 anos, que viveu no prédio com o marido e a filha durante mais de 20 anos, desde o final da década de 70, concorda com o primeiro vizinho — também ela prefere não ser identificada: “Vivi lá muitos anos e não me queria indispor com ninguém”, justifica ao SAPO24.

“A construção é muito boa”, começou por dizer num café da cidade onde nos encontrámos, referindo-se aos materiais e aos acabamentos do prédio. De novo, destaca a vista, um dos argumentos mais consensuais: de um lado vê-se o rio, do outro o monte de Santa Luzia. Para além disso, “cada bloco tinha uma porteira” e elas ajudavam as pessoas de idade que ali viviam, trazendo-lhes as compras e fazendo recados.

Vista para a cidade de Viana do Castelo, com o prédio Coutinho ao centro, localizado no centro histórico do município, virado para o rio Lima (frente) e para o monte de Santa Luzia (trás). créditos: Margarida Alpuim | MadreMedia

“Tudo conjugado traz alguma dificuldade em sair de lá”, considera, procurando colocar-se no lugar das pessoas que ainda resistem.

Se o prédio era, de uma forma geral, um bom lugar para viver, o que levou estas pessoas a concordarem com a saída?

“Nunca senti por parte da Polis qualquer negação a uma negociação”

Helena Correia foi uma das primeiras pessoas a sair na sequência da expropriação, depois de em 2005 ter sido emitida uma Declaração de Utilidade Pública pelo ministério do Ambiente.

Era inquilina de um dos apartamentos, mas o proprietário do apartamento onde vivia também entregou quase logo as chaves.

Sem contar com a indignação que sentiu quando soube do valor inicialmente proposto para a indemnização, que considerou baixo — um pouco mais de quatro mil euros —, disse que foi sempre bem tratada durante o processo de negociação com a VianaPolis.