“Braga e Guimarães em linha reta são, para aí, 17 quilómetros. Não tem sentido, com todo o respeito, haver um metro de Braga a Guimarães. Tem sentido, isso sim, haver um reforço do sistema de transportes em Braga e Guimarães”, afirmou João Matos Fernandes.

O ministro, que falava numa audição parlamentar para apreciação da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, respondia desta forma a uma pergunta do deputado do PS Hugo Pires sobre uma eventual ligação entre as duas cidades minhotas, do distrito de Braga.

Esta posição do ministro do Ambiente e da Ação Climática surge cerca de três meses depois de o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança (PS), ter anunciando que estava em conversações com a autarquia de Braga para conseguir uma ligação entre as duas cidades por metro de superfície.

Segundo o autarca de Guimarães esse investimento poderia ascender a 150 milhões de euros.

Na altura, também o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio (PSD) se manifestou sobre este projeto, afirmando estar convicto de que haveria condições para a concretização da ligação, num futuro próximo.