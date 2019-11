O ministro do Ambiente pediu hoje uma reunião urgente à sua homóloga espanhola para ter "resposta cabal" sobre como Espanha compensará o caudal do Tejo depois do quase esvaziamento da barragem de Cedillo, que afetou o rio do lado português.

Leito do rio Ponsul, seco, em Alcântara devido ao baixo nível da água no rio Tejo que atingiu os níveis mais baixos que foram registados nas últimas décadas, situação que afetou, sobretudo, as regiões portuguesas e espanholas do Tejo Internacional e secaram, inclusivamente alguns afluentes, como o rio Ponsul, Castelo Branco (22 de outubro de 2019).