“Aquilo foi um exercício de engenharia nasal, cheirou-lhes que estava pior, só que está melhor”, afirmou à agência Lusa o ministro, à margem de uma conferência sobre água, realizada hoje na Universidade de Évora.

Na quarta-feira, o BE criticou a “má qualidade” do rio Tejo e mostrou “preocupação” com a “falta de informação sobre a monitorização dos efluentes” da Celtejo” e a “metodologia utilizada no tratamento de lamas” em Vila Velha de Ródão.

O deputado do BE Pedro Soares, numa visita realizada ao rio Tejo na zona de Abrantes, no distrito de Santarém, disse à Lusa ter constatado “que o rio continua com coloração escura, castanha, e também com formação de espuma”.

“Há dois casos que nos preocupam bastante”, disse o deputado, aludindo à monitorização dos efluentes lançados ao Tejo pela empresa Celtejo e à metodologia na remoção das lamas em Vila Velha de Ródão, e referindo que vai “exigir informação” sobre estas matérias ao Ministério do Ambiente.

Questionado hoje pela Lusa, o ministro do Ambiente garantiu que o Tejo chegou a apresentar “1,1 miligramas de oxigénio por litro”, mas que, “hoje, em toda a extensão” do rio, esse valor já “está a mais de seis miligramas por litro”.

“E o valor a partir do qual se classifica como bom é de cinco” miligramas de oxigénio por litro de água, acrescentou o governante, depois de discursar no encerramento da conferência “Desafios da Água na Sociedade Portuguesa”.

Matos Fernandes reconheceu que, “naturalmente, existem sempre fenómenos, alguns deles absolutamente naturais, de poluição”, pelo que “o problema do Tejo não é um problema resolvido”.