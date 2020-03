Num documento a que a Lusa teve hoje acesso, João Pedro Matos Fernandes refere ainda que “deveriam a APA [Agência Portuguesa do Ambiente] e a Câmara ter agido com maior cautela neste processo”, embora tenha sido “a CCDR-N [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte] a defender que o terreno havia sido excluído da REN [Reserva Ecológica Nacional]”.

A afirmação do ministro é feita no despacho em que determina a “suspensão imediata” da obra e homologa o relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) que conclui não haver "fundamento técnico que sustente os pareceres emitidos pela CCDRN […] ao transmitir à autarquia que a área do projeto não afetava solos REN [Reserva Ecológica Nacional] e que era desnecessária a exclusão incisa na proposta de alteração de REN por ela apresentada”.

O documento conclui que "não há fundamento técnico que sustente os pareceres emigitidos pela CCDR".