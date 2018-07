Além das buscas, autorizadas pelos STF a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram impostas aos investigados providências cautelares para proibir que os políticos frequentem o Ministério do Trabalho e mantenham contacto com os demais investigados ou funcionários.

A PF também cumpriu na quinta-feira um mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Nelson Marquezelli.

O Ministro do Trabalho brasileiro foi suspenso do cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante uma ação realizada em Brasília pela Polícia Federal (PF), que investiga fraudes em registos sindicais.

“Nunca cometi nenhuma irregularidade ou irregularidade no meu trabalho no ministério”, escreveu Yomura na sua carta de renúncia, citada pelo jornal O Globo.

O presidente do Brasil, Michel Temer, “recebeu e aceitou a carta de renúncia do ministro, a quem agradeceu pelo trabalho realizado”, refere-se num comunicado da presidência.

Segundo a PF, as investigações e o material apreendido nas primeiras fases da operação “Registo Espúrio” indicam a integração de novos atores e apontam que cargos da estrutura do Ministério do Trabalho foram preenchidos com pessoas comprometidas com os interesses do grupo criminoso, permitindo a manutenção das ações ilícitas.

Em maio deste ano, a polícia fez buscas nos gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho, cujas prisões chegaram a ser pedidas pela PF, mas o juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não autorizou.

Segundo as investigações, o “núcleo político” do suposto esquema teria como participantes, além destes deputados, o deputado Roberto Jefferson; o suplente de deputado Ademir Camilo Prates Rodrigues; e os senadores Dalírio Beber e Cidinho Santos, atualmente com o mandato suspenso.

A PF também pediu a prisão de Roberto Jefferson, mas Edson Fachin não autorizou. Segundo o juiz, há indícios de que Jefferson sabia do esquema, mas não beneficiou com isso.

Em São Paulo, os agentes da polícia fizeram buscas na Força Sindical e na União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Outros alvos da operação, para os quais havia mandados de prisão emitidos, são Leonardo José Arantes e Rogério Papalardo Arantes, sobrinhos do deputado Jovair Arantes.