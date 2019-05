“Está em causa a governabilidade do país, é verdade. Se pusermos em causa as bases da política financeira do país, é evidente que estamos a pôr em causa a governabilidade”, afirmou Santos Silva à margem da apresentação do programa de atividades do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), no Instituto Camões, em Lisboa.

O governante disse não conseguir “compreender como partidos que fizeram acordo com o PS para que haja esta solução de Governo, que têm aprovado propostas no âmbito desse acordo, tiveram o PS a ceder em posições importantes para acolher as suas propostas, possam hoje pôr em causa a sustentabilidade desta solução, numa coligação negativa com as forças da direita”.

“Também não consigo perceber como partidos da direita, que estão sempre a agitar o fantasma da suposta bancarrota, possam alegremente (…) aprovar uma medida que significa pelo menos 800 milhões de euros adicionais anuais em despesa pública permanente”, acrescentou.

Santos Silva apelou ainda aos partidos políticos que quinta-feira, “numa coligação negativa”, tomaram uma “decisão absolutamente irresponsável do ponto de vista orçamental e ilegítima e imoral do ponto de vista da equidade”, para que “aproveitem este período de tempo para reexaminar a sua decisão”.