Santos Silva, que falou aos jornalistas, em Luanda, antes do encontro com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, afirmou que as relações atuais entre os dois países são “excelentes” e que ambos alinham as suas posições no plano diplomático mundial, destacando as próximas cimeiras

“Concertaremos posições, trocaremos opiniões sobre a participação de Portugal e de Angola na próxima Assembleia-Geral das Nações Unidas que começará o seu segmento de alto nível na próxima segunda-feira”, afirmou, destacando que esta conciliação é “muito útil” para enquadrar a participação portuguesa nesta e noutras cimeiras, como a do clima e a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Salientou, aliás, o apoio dado por Angola para a eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU, realçando que “a concertação político-diplomática é um dos eixos fundamentais da CPLP” e, no que diz respeito, a Portugal e Angola “o que se tem verificado é um alinhamento quase total”.

Portugal vai estar representado na Assembleia da ONU com uma delegação de alto nível, liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que inclui ainda o próprio Augusto Santos Silva, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.