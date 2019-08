Segundo o seu gabinete, Raab vai reunir-se em Helsínquia com os ministros dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, e alemão, Heiko Maas, e com a Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Segurança, Federica Mogherini, à margem da reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (‘Gymnich’).

O ministro britânico pretende reiterar o compromisso do Reino Unido em salvaguardar o acordo nuclear com o Irão para impedir o desenvolvimento de armas nucleares, no qual os EUA optaram por não participar.

“As nossas discussões vão desenvolver o avanço das negociações positivas durante o G7 sobre o Irão, à medida que procuramos diminuir as tensões. O acordo nuclear é o único acordo sobre a mesa que impede o Irão de obter armas nucleares e vamos continuar a trabalhar juntos para incentivar o Irão a manter o acordo na íntegra”, disse Raab, citado num comunicado.

O governo britânico pretende angariar apoio internacional para reduzir a ameaça sobre o transporte marítimo no estreito de Ormuz, onde o Irão apresou em meados de julho um petroleiro sueco com pavilhão britânico, o “Stena Impero”, em retaliação contra a apreensão do petroleiro iraniano “Grace 1″ pelas autoridades britânicas ao largo de Gibraltar.

Na quinta-feira, Federica Mogherini também falou do interesse da União Europeia (UE) em garantir a segurança e evitar tensões no estreito de Ormuz, no Golfo.