“O Irão não poderá escapar a negociações sobre três outros assuntos que nos preocupam”, relativos ao papel do país nas questões de segurança regional, disse Le Drian à imprensa à chegada a uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus em Viena.

Segundo o chefe da diplomacia francesa, as questões a discutir são: “o futuro dos compromissos nucleares do Irão além de 2025; a questão balística (…); e o papel que o Irão desempenha na estabilização de toda a região”.

“Será necessário falar. É preciso que os iranianos tenham consciência disso”, insistiu Le Drian, numa altura em que os europeus tentam salvar o acordo nuclear de 2015 concluído em Viena pelo Irão e as grandes potências e do qual os Estados Unidos se retiraram em maio.

Após ter denunciado o acordo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, restabeleceu no início de agosto uma parte das sanções sobre a economia iraniana.

Trump disse pretender com as sanções exercer uma “pressão máxima” sobre o Irão para o fazer regressar às negociações e tentar conseguir um novo “acordo global”, que integre as questões evocadas por Le Drian.