No Canadá, a tarefa cabe ao primeiro-ministro. Justin Trudeau fala ao país todos os dias às 11:15, a partir da Rideau Cottage, a residência oficial. Há semana e meia, porém, uma destas conferências de imprensa ficou sem imprensa. Em vez das questões dos jornalistas, o primeiro-ministro canadiano respondeu às dúvidas de crianças. Sugeriu jogos para passar o tempo, prometeu trazer um pai preso no Dubai. E cantou a versão inglesa da música dos “Parabéns”, que tem a duração certa para lavar bem as mãos (quando cantada duas vezes, como o fez Trudeau).

Já dos Estados Unidos da América, o país mais afetado pela pandemia, têm chegado os ‘briefings’ da equipa que coordena a resposta à covid-19. Mas as intervenções mais populares — nem sempre pelas melhores razões — são as do presidente Donald Trump, que participa nos ‘briefings’ diários à imprensa, na Casa Branca.

Esta segunda-feira, Trump protagonizou um novo confronto com a imprensa. Divulgou um vídeo onde mostrava uma cronologia da resposta governamental à pandemia, mas escusou-se a responder aos buracos na linha temporal, onde aparentemente nada foi feito.

O presidente dos Estados Unidos não tem pejo nas críticas que faz aos jornalistas e respetivos órgãos de comunicação, chamando-lhes diretamente “desgraçados”, “falsos” e, até, “nojentos”.

A pandemia do novo coronavírus matou 123.920 pessoas e infetou quase dois milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 GMT desta terça-feira, baseado em fontes oficiais dos países.

Segundo os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, até às 19:00 GMT (20:00 em Lisboa), 1.961.950 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 413.800 são hoje considerados curados.

Desde a contagem feita às 19:00 GMT de segunda-feira, ocorreram 6.177 novas mortes e 72.433 novos casos em todo o mundo.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1.802 novas mortes, o Reino Unido (778) e a França (762).

Os Estados Unidos, que registaram sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, são atualmente o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 24.737 mortes para 592.743 casos. Pelo menos 44.364 pacientes foram declarados curados.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 21.067 mortes por 162.488 casos, a Espanha, com 18.056 (172.541 casos), a França, com 15.729 mortes (143.303 casos) e o Reino Unido, com 12.107 mortes (93.873 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e de Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.249 casos (89 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 3.341 mortes (0 novas) e 77.738 curas.

A Europa totalizava, até às 19:00 GMT de hoje, 84.122 mortes, para 996.312 casos, os Estados Unidos e o Canadá 25.661 mortes (619.640 casos), a Ásia 5.162 mortes (145.541 casos) e o Médio Oriente 5.031 mortes (106.630 casos), a América Latina e Caribe 3.001 mortes (70.213 casos), África 865 mortes (15.969 casos) e a Oceânia 78 mortes (7.652 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.