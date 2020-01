O regime do Presidente Maduro acusa Washington de estar por trás das manifestações, posição semelhante à do regime comunista chinês do Presidente Xi Jinping, que denuncia o papel dos Estados Unidos nos protestos de Hong Kong lançados em junho passado.

Na altura, as manifestações em Hong Kong foram feitas a propósito de um projeto de lei que autorizava extradições para a China continental, mas as exigências acabaram por alargar-se e os manifestantes passaram a querer sufrágio universal direto e redução do domínio de Pequim no território.

Hoje, Arreaza elogiou o apoio chinês à Venezuela, dando a entender que Pequim foi flexível em relação à dívida de Caracas.

A China tem sido “compreensiva e até flexível, dadas as dificuldades” da Venezuela, referiu.

Pequim, que sempre se opôs às sanções norte-americanas na Venezuela, é hoje um dos principais beneficiários do petróleo daquele país, que funciona como moeda de reembolso de empréstimos financeiros.

Para o ministro da Venezuela, a cooperação com a China é cada vez mais útil, até porque se estende “a todas as áreas”.

“É uma parceria necessária, que visa diversificar a economia venezuelana, envidando esforços para que os investimentos chineses sejam imediatamente refletidos em benefícios para o nosso povo, seja em habitação, em mais produção de petróleo, em alimentos ou em telecomunicações”, afirmou.

Além disso, sublinhou, a cooperação com a China também inclui setores como o dos medicamentos, satélites, produção agrícola, mineração e educação.

Segundo Arreaza, a situação comercial e económica da Venezuela “melhorou”, assim como “o fluxo e a quantidade” de alimentos e medicamentos no país.

Embora tenha admitido que a economia do país está “sob grande pressão” devido às “políticas de bloqueio” dos Estados Unidos, o ministro garantiu que a Venezuela já não está em “hiperinflação, graças à flexibilidade adotada no ano passado”.

Segundo Jorge Arreaza, a Venezuela tem “mais de seis mil milhões de dólares [cerca de 5,4 mil milhões de euros] bloqueados no mundo” devido às sanções dos Estados Unidos, país que, segundo acusou, “roubou diretamente” a refinaria Citgo, uma subsidiária da empresa estatal de petróleo PDVSA.

No entanto, asseverou, o Natal passado foi “o mais próspero da Venezuela nos últimos quatro ou cinco anos”, com a população a ter acesso a “coisas que não eram vistas há muito tempo”.