El Aissami está desde fevereiro de 2017 numa lista de traficantes de drogas dos Estados Unidos.

O ministro foi acusado pelos Estados Unidos de contornar as sanções do Tesouro norte-americano relacionadas com o tráfico de drogas, incluindo o uso de jatos particulares de empresas norte-americanas para viagens.

“Viram esse fugitivo muito procurado?”, escreveu a polícia de imigração dos EUA (ICE) na sua conta no Twitter, acompanhando a mensagem com uma foto do ministro de Nicolás Maduro.

“É procurado por tráfico internacional de drogas”, indicou ainda o texto.

“Nas suas funções anteriores, supervisionava ou controlava parcialmente remessas de drogas com mais de mil quilos enviadas da Venezuela em várias ocasiões, algumas das quais com destino final o México ou os Estados Unidos”, afirmou o comunicado da polícia de imigração.