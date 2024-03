Com o tamanho aproximado de uma bola de golfe, a baga pesa 20,4 gramas e foi cultivada com técnicas manuais tradicionais em Nova Gales do Sul, na Austrália.

Pesa 10 vezes mais do que o normal. Esta baga, colhida a 13 de novembro, foi esta semana oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como o mirtilo mais pesado do mundo, conta o The Guardian. "Quando o colocámos na balança, fiquei um pouco chocado", disse Brad Hocking, responsável pelos mirtilos na Costa, uma empresa produtora de frutas e legumes em Corindi, Nova Gales do Sul. Cultivada por Hocking, Jessica Scalzo e Marie-France Courtois, a baga pesa 20,4 gramas e tem 39,31 mm de largura. O anterior detentor no recorde pesava 16,2 g e tinha um diâmetro de 36,33 mm. Os dois últimos recordes foram estabelecidos pelos produtores da Austrália Ocidental Ozblu, em 2018 e 2020. Neste momento, o mirtilo gigante — da variedade Eterna, um tipo de mirtilo criado no âmbito do programa de melhoria de variedades — está congelado, mas fala-se em moldá-lo em resina e pendurá-lo na parede, explicou Hocking. Mas a dimensão da baga não é única na variedade. Segundo o responsável, havia cerca de 20 mirtilos de tamanho semelhante quando este foi colhido. Hocking afirmou que existe uma procura crescente de frutos maiores, que atribui a uma mudança da utilização da fruta na pastelaria e nos cereais de pequeno-almoço, assim como para snacks. O recorde "demorou muito tempo a ser alcançado", afirmou, tendo levado cerca de 10 anos desde o início do processo de criação até à comercialização desta variedade de mirtilo.