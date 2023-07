Emmanuel Macron anunciou esta manhã, na cimeira da NATO em Vilnius, que a França ia fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia. Fornecimento que, segundo a AFP, já chegou à Ucrânia.

“A França forneceu vários mísseis de cruzeiro de longo-alcance SCALP à Ucrânia”, confirmou uma fonte militar à AFP, à margem da cimeira da NATO que decorre em Vilnius.

A fonte não especificou o número de mísseis, mas adiantou que já chegaram à Ucrânia.

"Os primeiros mísseis foram entregues quando o presidente anunciou", disse a mesma fonte à AFP.

Os mísseis SCALP -- de fabrico britânico-francês -- são conhecidos pelas forças britânicas como o "Storm Shadow". O SCALP/Storm Shadow tem um alcance de 250 quilómetros. É a arma com maior alcance fornecida pelo ocidente à Ucrânia até à data.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou que a decisão da França em enviar estes mísseis "é um erro com consequências para o lado ucraniano que nos forçará a tomar contramedidas."

Em maio, a Grã-Bretanha anunciou que forneceria um lote de armas avançadas. Na altura, a Rússia reagiu com fúria, alertando que Londres corria o risco de ser arrastada diretamente para o conflito. Por outro lado, alguns aliados ocidentais demonstraram-se preocupados que Kiev pudesse realizar ataques contra a própria Rússia.

Macron sublinhou, entretanto, que a Ucrânia tinha dado o compromisso de não usar os mísseis SCALP contra alvos em território russo e afirmou que foram fornecidos "em coerência com a nossa doutrina, ou seja, para permitir que a Ucrânia defenda o seu próprio território".

O presidente Francês não informou quantos mísseis seriam enviados. Pressupõe-se que França tenha um arsenal de cerca de 400 mísseis SCALP, de acordo com uma revista especializada de defesa: DSI.

"O número entregue à Ucrânia é bastante significativo, não colocando em risco o arsenal que precisamos" [manter], disse a fonte militar.

Em vez de ser um passo para a escalada, a fonte argumentou que as armas de longo alcance ajudariam a manter o equilíbrio de forças com a Rússia, que é capaz de disparar mísseis com muito maior alcance.

Os misseis SCALP foram desenhados para serem disparados a partir do ar, através de caças Rafale, da França ou dos Typhoon britânicos.

A Ucrânia terá de modificar os seus MiG soviéticos para poder utilizar esta arma.