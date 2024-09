À agência Reuters, um porta-voz da Marinha Ucraniana disse que o navio com cereais ucranianos atingido não estava no corredor de cereais designado na altura do ataque, e que já se encontrava na Zona Económica Exclusiva (ZEE) da Roménia, ou seja, em águas da NATO.

O ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, chamou ao ataque "um ataque descarado à liberdade de navegação e à segurança alimentar global".

A mesma fonte afirma que a Rússia utilizou bombardeiros Tu-22 para o ataque, que ocorreu esta noite.

A Ucrânia exporta cerca de quatro milhões de toneladas de cereais por mês pelo corredor marítimo do Mar Negro, criado em agosto de 2023 depois da Rússia se retirar da Iniciativa de Cereais do Mar Negro, mediada pelas Nações Unidas e pela Turquia.

O corredor da Ucrânia abrange a costa ocidental do Mar Negro, perto da Roménia e da Bulgária.

A Ucrânia é um dos maiores produtores e exportadores de cereais do mundo.