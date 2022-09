As informações ainda não são muitas e o mistério continua envolto na queda do Cessna, que saiu de Espanha e rumava a Colónia, na Alemanha, neste domingo. Contudo, agora soube-se que o proprietário era um empresário de Colónia, muito respeitado no seio da sociedade carnavalesca desta cidade germânica, de acordo com o jornal Bild.

Refira-se que o pequeno avião saiu do aeroporto de Jerez, em Espanha e pouco tempo depois deixou também de responder. O Cessna ainda foi intercetado por alguns caças, que confirmaram que não iria ninguém ao comando da aeronave.

Ainda segundo informações reveladas pelo jornal Bild, a bordo do avião, além do empresário alemão, iriam a sua mulher, filha e uma amiga.