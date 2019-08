Francisco pede a "reconciliação fraterna em Moçambique e África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura", na mensagem introduzida pelo núncio apostólico - representante do Vaticano - em Moçambique, Piergiorgio Bartoldi.

O Papa quer "ver a sementeira feita pelo meu predecessor, João Paulo II", numa alusão à última visita de um líder máximo da igreja católico ao país, em setembro de 1988, antecedendo o fim da guerra civil e a assinatura do primeiro acordo de paz do país, em 1992.

"A dignidade de cada homem e mulher exige que abramos os nossos corações aos outros, especialmente os mais pobres e necessitados", acrescentou o Papa.

A visita acontece um mês depois de ter sido assinado um novo acordo do paz - o terceiro no país - entre o Governo e o principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), cujos guerrilheiros deverão entregar as armas.

O Papa faz um apelo para que esta reconciliação seja permanente e a palavra tem estado sempre presente em tudo o que antecipa a chegada do líder religioso.