"O SPFW acaba de receber a notícia do falecimento do modelo Tales Soares, que teve um mal súbito durante o desfile da Ocksa", indicou a organização em comunicado.

O modelo, de 26 anos, e cujo nome artístico era Tales Cotta, desmaiou quando estava a dar a volta para sair da passarela. O modelo trabalhava para a agência Base MGT.

O jovem foi imediatamente atendido pelos bombeiros presentes no desfile, perante dezenas de espectadores que ficaram estupefatos, segundo relatos da imprensa local.

"Ele foi prontamente atendido pela equipa de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales", acrescentou o SPFW na nota.

Ocksa, uma das últimas marcas a desfilar no SPFW, também expressou o seu pesar na sua conta no Instagram: "Toda a equipa Ocksa lamenta profundamente e está consternada com a notícia".

Entre outros atores do setor, a revista Vogue Brasil expressou as suas condolências aos familiares do modelo.