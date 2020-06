Diogo Cunha, de 19 anos, tinha saudades do ginásio porque, para este estudante de Educação Física, "treinar é uma parte importante" do seu "bem-estar psicológico". Não hesitou em regressar mal ouviu na televisão que a Direção-Geral da Saúde (DGS) ia permitir "com regras seguras" a reabertura destes espaços.

"Fiz alguns [exercícios com] elásticos em casa, mas não é a mesma coisa", disse Diogo Cunha à agência Lusa, enquanto com um borrifador e papel absorvente desinfetava as pegas dos alteres que ia utilizar no ginásio que frequenta da Maia, no distrito do Porto.

"Desinfeto eu próprio antes e depois de utilizar por uma questão de segurança, mas também de civismo, pensando no próximo utilizador", contou.

Diogo decidiu deixar a máscara que trazia até à entrada do ginásio na mochila, no cacifo, mas poderia usá-la no treino caso preferisse. Já à monitora Inês Mendes, que trabalha no Fitness Up de Moreira da Maia, isso não é permitido. Usa máscara e viseira e circula pela sala de borrifador de desinfetante numa mão e papel absorvente na outra. De cada vez que um cliente deixa um equipamento cabe-lhe "desinfetar tudo", uma tarefa nova para uma instrutora que, até março, tinha por hábito aproximar-se dos clientes para dar dicas de exercícios e agora soma à conversa pedidos para que mantenham o afastamento entre si.