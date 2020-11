Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica, mantendo-se em prisão preventiva até que a mesma seja implementada, “nos próximos dias”.

A acusação reporta-se a factos ocorridos na quinta-feira, perto das 19:00, no concelho de Montemor-o-Novo (distrito de Évora), quando o suspeito, munido de uma arma branca, golpeou a namorada na zona do abdómen no seguimento de uma discussão.

A ação causou ferimentos graves que obrigaram a vítima a receber assistência hospitalar, não correndo, atualmente, perigo de vida, segundo a informação adiantada pela PJ.