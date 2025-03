"A minha responsabilidade, [e] parece que não há alternativa a isso, é devolver aos portugueses a capacidade que só eles têm de escolher o que querem para Portugal", disse hoje Luís Montenegro num almoço do PSD no âmbito do Dia da Mulher, na Maia (distrito do Porto).

Abordando os "complexos" últimos dias, na sequência do caso envolvendo a empresa da sua família, e que recentemente foi passada aos filhos, o líder social-democrata disse que a sua responsabilidade era "evitar que Portugal seja um país envolto em lama", "que as instituições portuguesas sejam corroídas pela irresponsabilidade de quem quer manter o espaço público permanentemente enlameado".

"Nunca foi o meu desejo, nunca foi e tenho a noção que os portugueses nem sequer percebem porque é que isso vai acontecer, mas eu tenho a obrigação, pela responsabilidade que me está confiada, de saber antecipar os problemas", afirmou.

O líder do PSD e chefe do Governo rejeitou deixar o país a viver "um ano ou um ano e meio de instabilidade quando pode resolver essa instabilidade em dois meses".

"E é com este sentido de responsabilidade, que não tem a ver comigo, tem a ver com o país, que nós na terça-feira vamos discutir uma moção de confiança e o parlamento vai dizer [se] o Governo tem todas as condições para governar, ou se não tem os portugueses serão chamados a intervir", concuir.

Sem falar aos jornalistas quer à chegada, quer à saída da Quinta do Geraldino, na Maia, após o Observador ter noticiado na sexta-feira à noite que a empresa Spinumviva recebeu 194 mil euros do pai do candidato do PSD à Câmara de Braga, Luís Montenegro disse, porém, que está a preparar as respostas escritas ao BE e ao Chega sobre o caso da empresa.

"Até vou antecipar os prazos. Os 30 dias que estão à minha disposição serão antecipados, nomeadamente para estas últimas perguntas que dois partidos me remeteram. Espero ter tempo, no fim de semana, para poder terminar essas respostas", disse Luís Montenegro durante o seu discurso.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já admitiu a realização de eleições antecipadas em maio, após o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado uma moção de confiança ao Governo que será discutida no parlamento na terça-feira e que tem chumbo anunciado pelos dois maiores partidos da oposição, PS e Chega, implicando a demissão do executivo.

O voto de confiança foi anunciado por Luís Montenegro na terça-feira, no arranque do debate da moção de censura do PCP (rejeitada com a abstenção do PS), e em que voltou a garantir que “não foi avençado” nem violou deveres de exclusividade com a empresa familiar Spinumviva.

Se a moção for rejeitada, o chefe de Estado já disse que convocará os partidos ao Palácio de Belém “se possível para o dia seguinte” e o Conselho de Estado “para dois dias depois" – os dois passos obrigatórios antes da dissolução do parlamento -, e admitiu eleições a 11 ou 18 de maio, que seriam as terceiras legislativas antecipadas em três anos.