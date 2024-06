"O Conselho Europeu tem um novo Presidente. Felicito António Costa em nome do Governo de Portugal. A Europa enfrenta grandes desafios e contaremos com todos para defender uma União Europeia mais coesa, capaz de construir pontes para que os Estados possam dar às pessoas as respostas de que elas precisam", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia aprovaram hoje a nomeação do ex-primeiro-ministro português António Costa para a presidência do Conselho Europeu, no âmbito do pacote dos cargos de topo europeus até 2029, sucedendo a Charles Michel.