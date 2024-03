O presidente do PSD disse hoje que apenas vai tratar das listas para as eleições europeias de junho depois de apresentar a composição do Governo ao Presidente da República, no dia 28 de março.

"Sou muito franco, só vou tratar disso a partir da altura em que apresentar o Governo ao Presidente da República, estou agora concentrado nisso", disse Luís Montenegro, depois de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na qualidade de primeiro-ministro indigitado, em Bruxelas. O presidente social-democrata revelou que tem "já algumas ideias" de nomes para eurodeputados, que incluem elementos de "todos os partidos" que compõem a Aliança Democrática e também independentes.