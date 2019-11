Assim, segundo adiantou fonte dos serviços do parlamento, os deputados aprovaram um requerimento do grupo parlamentar do PAN para a realização de audições de várias entidades no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Aeroporto Complementar do Montijo.

Também votado favoravelmente foi o requerimento da Deputada Única Representante de Partido (DURP) do Livre, para realização de audições a entidades que participaram na discussão pública no âmbito da DIA relativa ao aeroporto complementar do Montijo.

O grupo parlamentar do PS, por sua vez, pediu para serem realizadas audições de várias entidades no âmbito da DIA relativa ao aeroporto complementar do Montijo.

Também o CDS/PP pediu a audição de várias entidades no âmbito da expansão aeroportuária de Lisboa.

Não foram ainda fixadas datas para estas audições.