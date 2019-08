Em resposta, por escrito, a questões da agência Lusa sobre os impactes ambientais do novo aeroporto, o gabinete do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações salienta que "o Governo está seguro de que os efeitos negativos serão atenuados com medidas mitigadoras".

E realça que o executivo de António Costa "será exigente na aplicação de medidas mitigadoras que vierem a ser impostas pela APA [Agência Portuguesa do Ambiente], designadamente em matéria de insonorização de casas e edifícios públicos".

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do futuro aeroporto do Montijo entrou em consulta pública na segunda-feira, estando disponível no 'site' da APA, e refere que os impactes negativos identificados, "apesar de serem alvo de redução, prevalecem mesmo após a incorporação das medidas ambientais preconizadas, já que possuem um maior peso no conjunto dos impactes identificados”.

Os principais efeitos negativos da nova estrutura aeroportuária, principalmente os níveis de ruído, serão sentidos junto dos pássaros e da população do Barreiro e da Moita, tendo sido apontada ainda a possibilidade de colisão das aves com os aviões.

"As medidas mitigadoras que vierem a ser impostas farão com que as consequências ambientais sejam menos gravosas do que as preexistentes associadas ao AHD" (Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa), aponta hoje o Governo, acrescentando que "a população de Lisboa não beneficiou ao longo de décadas de insonorização das suas casas", uma medida agora prevista no novo projeto da ANA.