Em comunicado, o município adiantou que estas medidas fazem parte de um pacote de “estímulo económico e social” que foi aprovado na quarta-feira, em reunião de câmara, com o objetivo de ajudar as “famílias e empresas do concelho”, no distrito de Setúbal.

“É disto exemplo a isenção de rendas das casas de habitação social municipal até 30 de junho, numa medida que abrange 458 agregados familiares, num total aproximado de 1200 pessoas” revelou.

Neste sentido, a autarquia também concedeu a isenção de rendas às concessões municipais ou contratos de arrendamento de lojas, cafés ou bancas do mercado municipal, o que se estenderá durante “os próximos três meses”.

Já as micro, pequenas e médias empresas e o comércio local com volume de negócios inferior ou igual a 150 mil euros “ficam isentas do pagamento de taxas municipais” durante o mesmo período.