“Estamos a aguardar o EIA. Eu, sinceramente, espero, enquanto presidente do Conselho de Administração da TAP, que seja positivo, que seja favorável, e acho que é fundamental que este projeto avance”, defendeu, na 3.ª cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, que hoje arrancou em Ponte de Sor, Portalegre.

Quase no final do debate "Powering human capital - contributo das organizações no desenvolvimento económico do país", os diversos oradores foram questionados pela moderadora sobre a construção de um novo aeroporto no Montijo, no distrito de Setúbal, tendo Miguel Frasquilho aludido ao projeto como “o terminal 3 do aeroporto de Lisboa”.

“Temos o 1 e o 2 [terminais] em Lisboa e, na outra margem” do rio Tejo “o terminal 3”, disse o presidente da administração da TAP, desvalorizando as críticas em torno deste novo aeroporto.

Segundo Miguel Frasquilho, “há 50 anos” que se discute a construção de um novo aeroporto para Lisboa, sem consenso quanto à localização: “Se for o local ‘A’ vão aparecer não sei quantos defensores do local ‘B’, se for o local ‘B’ vão aparecer não sei quantos defensores do local ‘C’”.