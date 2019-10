“Ao ser assegurada por quatro navios, ao invés de apenas dois, os horários comerciais poderão ser ampliados, reduzindo-se o compasso de espera entre ligações, o que constituirá uma mais-valia não só para os passageiros do novo aeroporto como para os munícipes do Montijo”, afirmou a administração da Transtejo, numa reposta escrita enviada à Lusa.

A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) sobre a construção do novo aeroporto na Base Aérea n.º 6, no Montijo, no distrito de Setúbal, foi emitida esta quarta-feira pela APA, com uma decisão “favorável condicionada”, que viabiliza o projeto.

Como medida de mitigação no âmbito da mobilidade, o documento prevê que o promotor, a ANA Aeroportos, deva incluir a aquisição de dois novos navios para a Transtejo, num valor de até 10 milhões de euros.

Esta proposta foi recebida “com satisfação” pela Transtejo, que indicou que o reforço da ligação fluvial entre o Montijo, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, vai permitir “aumentar a oferta”.