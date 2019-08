A petição adianta também que o ginásio pretende construir “um novo edifício com uma volumetria brutal e que mais parece um 'bunker' militar, dada a sua ausência total de preocupação estética e de preocupação mínima de integração com os monumentos circundantes”, que levará para o bairro “mais 3.000 utentes do GCP”, tornando “o estacionamento ainda mais caótico do que já é atualmente".

De acordo com os residentes, apesar das inúmeras queixas feitas à Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Fernando Medina (PS), e à Polícia Municipal, “até agora nenhum dos problemas que afetam os moradores foram resolvidos, nem sequer as preocupações dos moradores em relação à construção do novo edifício estão salvaguardadas”.

Os moradores pretendem a reposição dos espaços verdes destruídos, assim como do seu direito ao descanso, e a regulamentação da prática do padel junto das habitações.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da autarquia disse que deu entrada um Pedido de Informação Prévia para a expansão do ginásio, que ainda se encontra em fase de apreciação, acrescentando que o município vai propor medidas de minimização do ruído a serem aplicadas pelo GCP.