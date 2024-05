De acordo com a diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Câmara de Lisboa (CML), Margarida Castro Martins, o incêndio resultou na morte de um homem e causou ferimentos em duas mulheres, que foram conduzidas a uma unidade hospitalar devido a inalação de fumo.

No local foi ainda assistido um menor que não teve necessidade de transporte hospitalar.

Segundo a responsável, os danos ficaram circunscritos a uma única fração, com destruição da sala.

O incêndio levou à evacuação do prédio, mas “todos os restantes moradores regressaram às suas casas”, disse.

O agregado familiar residente na fração onde deflagrou o incêndio tem uma alternativa habitacional por meios próprios, pelo que não será necessária intervenção das autoridades municipais para alojamento.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou hoje de manhã que o incêndio ocorreu no quinto andar de um prédio com nove andares na Rua Fábrica da Moagem, na freguesia do Beato, tendo o alerta sido dado às 06h10.

A Proteção Civil municipal salientou que a causa do incêndio é ainda desconhecida, tendo o caso sido entregue à Polícia Judiciária, por ser a autoridade competente para a investigação.

O local estiveram meios operacionais do Regimento Sapadores Bombeiros, dos Bombeiros do Beato, a PSP, a Polícia Municipal, o INEM e do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 13:30 o incêndio estava em conclusão envolvendo ainda 31 operacionais e 11 viaturas.