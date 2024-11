O ex-presidente boliviano, Evo Morales, lamentou que o Governo tenha rejeitado a sua proposta de diálogo para acabar com quase um mês de protestos, que resultaram, na sexta-feira, na tomada de um quartel e de 200 militares reféns, cujos paradeiro é desconhecido.

"(Pedi) um diálogo imediato e que duas mesas de diálogo fossem instaladas (...) E a resposta do Governo foi 'deter' mais de 50 manifestantes", disse Morales, no domingo, em declarações à AFP.

Os seus apoiantes começaram, no dia 14 de outubro, a bloquear as principais estradas do país para exigir o "fim da fiscalização judicial" contra o ex-presidente, que é investigado por um alegado caso de abuso sexual de uma menor de idade.

Na sexta-feira, a polícia conseguiu acabar com um bloqueio em Parotani, uma área crucial na estrada que liga Cochabamba a La Paz, num dia que terminou com 19 polícias feridos e 66 civis detidos.

Pelo menos, 55 detidos foram detidos em La Paz e serão investigados por terrorismo, revolta armada, tráfico de armas e entre outros alegados crimes.

A tensão aumentou quando 200 militares foram "feitos reféns" em três quartéis por apoiantes de Morales, em Cochabamba, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Bolívia.

No domingo, o Ministério da Defesa condenou “energicamente a tomada armada e violenta de unidades militares”, sem especificar a situação dos militares.

Os apoiantes de Morales também desativaram soluções para a crise económica e a renúncia do presidente Luis Arce, ex-aliado e ministro durante os mandatos de Morales.

"Estas pessoas reagem. (Haverá) mais. É uma perseguição total", alertou Morales na entrevista.

O ex-presidente, de 65 anos, disse que iniciou uma greve de fome na sexta-feira para pedir ao Governo “que pare com a repressão” e que os seus partidários aceitaram uma trégua nos bloqueios das estradas.

Quando anunciou a greve de fome, o líder propôs uma mesa de diálogo para discutir "a questão económica" e outra mesa para "a questão política", com a participação de organismos de "países amigos".

Morales espera um debate de propostas para solucionar a crise provocada pela falta de dólares e propõe abordar a situação de “dirigentes detidos injustamente” durante as manifestações.