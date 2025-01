A editora destacou em comunicado a contribuição do escritor para a literatura inglesa, famoso por uma trilogia onde descreve ironicamente o ambiente académico.

"A sua contribuição para a cultura literária foi imensa, tanto através da sua crítica como dos seus romances magistrais e emblemáticos que já se tornaram clássicos", escreveu a sua editora, Liz Foley, no comunicado.

David Lodge começou a lecionar literatura inglesa em 1960 na Universidade de Birmingham, onde passou toda a sua carreira docente, até se aposentar em 1987.

"Estamos muito orgulhosos de suas conquistas e do prazer que a sua ficção proporcionou a tantas pessoas", disse a sua família no comunicado.

Em 1960, quando iniciou a sua carreira profissional como professor, após concluir os seus estudos de literatura na University College de Londres, publicou seu primeiro romance, "The Picturegoers".

Foi com a sua 'trilogia campus', que inclui os romances "Changing Places: A Tale of Two Campuses" (1975), "Small World" (1984) e "Nice Work" (1988), que se tornou mais conhecido.

Inspirado na própria experiência como professor e na bolsa que obteve nos Estados Unidos, descreveu ironicamente o ambiente universitário nessas obras.

Várias das suas obras, incluindo dois dos romances da sua 'trilogia campus', foram adaptadas para séries de televisão.