Duas pessoas morreram depois de atingidas por um raio nas imediações da Casa Branca, disse a polícia na sexta-feira.

As vítimas, um homem de 76 anos e uma mulher de 75, encontravam-se no Parque Lafayette, situado em frente à Casa Branca, em Washington, quando se deu uma tempestade. O raio que atingiu aquela área deixou quatro pessoas em estado grave que foram assistidas no local por agentes dos serviço secretos e da Polícia do Parque que testemunharam o incidente.

As quatro vítimas foram hospitalizadas na quinta-feira à noite, tendo duas delas morrido nesta sexta-feira.

A porta-voz da Casa Branca expressou as condolências às famílias das vitimas, “estamos tristes com a trágica perda de vidas após o raio em Lafayette Park", disse Karine Jean-Pierre. “Os nossos corações estão com as famílias que perderam entes queridos, e estamos orando por aqueles que ainda lutam por suas vidas", concluiu.