A morte da cantora foi posteriormente confirmada pela família. "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. A sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil", lê-se no comunicado citado pela agência noticiosa Efe e pelo jornal The Irish Times, numa notícia atualizada sobre a morte da cantora.

A cantora irlandesa, nascida 8 de dezembro de 1966 como Sinéad Marie Bernadette O'Connor gravou dez álbuns de estúdio e ganhou fama com o single "Nothing Compares 2 u", que foi nomeado número um em 1990 pela Bilboard Music Awards.

Aos 20 anos, O'Connor gravou o seu primeiro álbum, o Leão e a Cobra, tendo também o seu primeiro filho, Jake, com o baterista John Reynolds.

Conhecida pelo seu look de cabelo rapado, O'Connor sempre afirmou que "não me sinto eu sem o cabelo rapado. Mesmo quando for velha, vou tê-lo rapado".

No final dos anos 90 a cantora foi ordenada padre e respondia pelo nome de Mother Bernadette Mary. Após o lançamento do álbum em 2003 She who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty, anunciou a sua retirada da música, que durou até 2005, quando lançou mais um álbum, desta vez de reggae.

O'Connor também ficou conhecida pela sua atuação musical no programa Saturday Night Live em 1992, onde no final rasgou uma fotografia do Papa João Paulo II, exclamando "lutam contra o real inimigo", protestando contra o encobrimento da Igreja Católica aos casos de pedofilia.

Na última partilha que fez na rede social Twitter, Sinead O’Connor lembrou uma fotografia onde surge ao lado de Shane (filho mais velho que morreu este ano), acrescentando o seguinte texto: "Vivo como uma criatura noturna morta-viva desde então. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma".

(notícia atualizada às 20h21)

* com Lusa