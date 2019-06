Muitas das obras de Agustina estão traduzidas em diferentes idiomas, e algumas adaptadas ao cinema, nomeadamente por Manoel de Oliveira.

A primeira adaptação de Manoel de Oliveira de um romance de Agustina foi "Francisca", inspirado em "Fanny Owen" (1980). Seguiu-se "Vale Abraão" (1991/1992); "O Convento", inspirado nas "Terras do Risco" (1995); "Party" (1996); cujos diálogos foram integralmente escritos por Agustina; "Inquietude" (1998) inspirado no conto "A Mãe de um Rio" (1981); "O Princípio da Incerteza" (2001); "O Espelho Mágico", adaptado do romance "A Alma dos Ricos" (2005).

Na comunicação social Agustina Bessa-Luís, de 1978 a 1979, fez crónicas matinais na RDP/Antena 1, que foram reunidas no volume "Crónica da Manhã" (2015), e colaborou também na RTP, nomeadamente no programa, por si idealizado, "Ela por Ela" (2005), em que conversava com a jornalista Maria João Seixas.

Foi agraciada com inúmeros prémios, como o Prémio Eça de Queirós (1954), Prémio Nacional de Novelística (1967), Prémio D. Diniz (1981) Grande Prémio Romance e Novela (1983 e 2001), Prémio Camões (2004).

Eduardo Prado Coelho, que foi um dos jurados do Prémio Camões, definiu-a como "uma extraordinária cronista com sentido de humor e uma visão original e, por vezes, desconcertante da literatura".

O escritor Vasco Graça Moura (1942-2014), que fez parte do mesmo júri, considerou-a "uma escritora universal".

Sobre Agustina, o ensaísta Eduardo Lourenço afirmou que é "incomparável" e é a "grande senhora das letras portuguesas", em declarações à Lusa, no final da cerimónia da entrega do Prémio Eduardo Lourenço à autora, há pouco mais de três anos.

Foi igualmente distinguida com a Ordem de Santiago da Espada (1980) e Officier de l’Ordre des Arts e des Lettres, atribuído pelo governo francês (1989).

Entre 1990 e 1993 assumiu a direcção do Teatro Nacional de D. Maria II (Lisboa) e foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social. Era ainda membro da Academie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Paris) e da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa (Classe de Letras).

Depois de um AVC, em 2006, Agustina afastou-se da vida pública. "A minha avó percebeu que alguma coisa se passava com a saúde e entendeu que queria sair da vida pública. Foi uma vontade dela, em primeiro lugar. Uma vontade de parar e de descansar — também se queixava bastante de cansaço nessa altura", contou Lourença Baldaque, neta de Agustina, ao SAPO24 num artigo publicado em abril deste ano.

A Relógio D'Água assumiu a publicação da autora em 2017, tendo reeditado muitas das suas obras, com prefácios escritos pelos seus pares. Antes, foi editada pela Guimarães Editores desde 1954.

2018, “Ano da Agustina”, terminou com a atribuição do doutoramento 'Honoris Causa' à escritora, em Vila Real, a primeira mulher a ser distinguida com este título honorífico pela UTAD. “É sempre muito bom ver que a Agustina continua a ser homenageada, reconhecida e querida no seu país”, afirmou Mónica Baldaque, que representou a mãe na cerimónia que decorreu no 'campus' da academia transmontana.

Ao longo de 2018 foram realizadas várias iniciativas, como exposições, palestras, ciclos de cinema, colóquios, bem como atividades nas escolas "para estimular os alunos a trabalhar, a ler e a interpretar Agustina Bessa-Luís". “Há ainda muito trabalho para fazer, trabalho que não é só com Agustina, é um trabalho de educação, de preparação dos alunos e dos professores. Há muito, muito a fazer para preparar as novas gerações para lerem, para interiorizarem aquilo que leem e para utilizarem toda essa bagagem que devem adquirir ao longo do seu tempo de estudo”, disse Mónica Baldaque.